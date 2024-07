La Cina deve convincere la Russia L' appello di Tajani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Lasvolgere un ruolo positivo, cheessere quello dilaa tornare a più miti consigli, quindi a chiudere questa stagione di guerra». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine del summit della Nato che si sta svolgendo a Washington. «Lanon può essere parte in causa - ha aggiunto - Nonaiutare lamaessere invece la parte che convince laa fare marcia indietro», ha concluso il ministro. Il ministro degli Esteri italiano ha sottolineato l'importanza di lavorare per libertà e democrazia. «È importante aiutare l' Ucraina perché se perde con la» mancheranno «democrazia, libertà, l'integrità di un Paese». Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antoniointervistato dalla Cnn in spagnolo a margine del vertice della Nato a Washington.