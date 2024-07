La carne della 1 Steakhouse specializzata in Black Angus in Italia conquista anche l' Ambasciata USA

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) - Apprezzamenti calorosi a Nicola Ornelli, proprietario del ristorante, che ospiterà alcuni eventi futuri del Texas Beef Council Roma, 11 luglio 2024 - Immaginate essere invitati ad una cena di gala presso la residenza privata dell'Ambasciatore degli Stati uniti a Roma, per un evento in cui si parla die in particolare di, vostra passione, e scoprire che il vostro nome è già ben noto all'interno di quelle mura. Questo è quanto è accaduto a Nicola Ornelli, fondatore e titolare di Ornelli, lache si trova nel cuore di Roma in cui è possibile mangiareveradi pregiato. Nicola Ornelli era stato invitato ad un evento patrocinato dal Texas Beef Council, un'occasione importante per fare networking e parlare del noto manzo americano, alla presenzadell'Ambasciatore USA in, Jack Markell.