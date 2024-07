Kp3 la nuova variante Covid presunti casi in aumento così si produce il terrore nella popolazione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) E ora provano a far ripartire la ballata dell'emergenza terapeutica, tirando in ballo lakp3. Quasi come se fosse un ritorno del sogno di mezza estate shakespeariano. In questi giorni i più venduti quotidiani nazionali stanno dando il meglio di sé. Si parla di impennata di, prova .