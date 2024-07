Juve Bonucci ATTACCA Allegri | Fatto FUORI per un gioco di POTERE meritavo un addio DIVERSO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le parole di Leonardo, ex difensore dellantus, sul suodal club bianconero. Tutti i dettagli Leonardo, ex difensore dellantus, ha parlato al BSMT del suodal club bianconero.ALLAPER COLPA DI– «Io me ne sono dovuto andare quasi scappando perché qualcuno aveva deciso che doveva andare così, è stata .