Jasmine Paolini in finale a Wimbledon | Mi ripetevo di combattere su ogni palla Farò un bagno di ghiaccio

(Di giovedì 11 luglio 2024)si è qualificata alladi2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. La tennista italiana si è imposta al tie-break del terzo set, dopo una rimonta brillante e in chiusura di una partita durata quasi tre ore. La fuoriclasse toscana ha firmato una splendida magia contro la croata Donna Vekic e tra due giorni disputerà l’atto conclusivo nel torneo più iconico al mondo, dopo aver perso laal Roland Garros poche settimane fa. L’attuale numero 5 del mondo è entrata definitivamente in una nuova dimensione ed è una splendida realtà al vertici del tennis internazionale, ma non vuole smettere di sognare e si prepara per l’ultima sfida da disputare contro la vincente del confronto tra la ceca Krejcikova e la kazaka Rybakina.