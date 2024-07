Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildi Stato Giorgioha compiuto unaistituzionale in Eldal 9 all’11 luglio dove ha avuto colloqui con il Vice Presidente della Repubblica Ulloa, il Ministra degli Esteri Hill, il Vice Ministro degli Esteri Mira e il Segretario per il Commercio e gli Investimenti Jorge Miguel Kattan. “Elguarda con crescente interesse alle relazioni con l’, delle quali ricorre quest’anno il 163° anniversario” ha commentato, che ha osservato come il Paese centroamericano presenti interessanti margini di crescita e potenziali opportunità di investimento per le aziendene. L’incontro con il Vice Presidente Ulloa ha costituito l’occasione per compiere una ampia panoramica sulle relazioni italo-egne e sulle loro prospettive, mentre le possibili sinergie in campo economico-imprenditoriale sono state al centro del colloquio con il Segretario per il Commercio e gli Investimenti Jorge Miguel Kattan.