Italia-Brasile | Mattarella in visita 24 anni dopo Ciampi lunedì incontro con Lula**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – A 24dall’ultimaufficiale di un presidente della Repubblica italiana (Carlo Azeglio), Sergiovarca l’Atlantico per recarsi in missione ina partire daprossimo, 15 luglio. Un viaggio con un programma articolato e dai molteplici, importanti, significati, a partire da quelli legati alla presenza italiana in: circa 750 mila gli iscritti all’Aire ma ben 30 milioni di discendenti dei migranti italiani che a partire dalla fine dell’800 approdarono nel Paese. A San Paolo e a Porto Alegre, tra l’altro, si calcola che l’80% della popolazione abbia origini italiane. Ladi, nell’anno di una significativa ‘staffetta’ tra l’Italia presidente del G7 e ilpresidente del prossimo G20, cade anche nel pieno delle celebrazioni dei 150dell’immigrazione in