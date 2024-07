Infortuni Atalanta le NOVITA’ ODIERNE dopo l’allenamento a Zingonia Il rapporto nerazzurro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 luglio 2024), ecco le NOVITAal Centro Bortolotti di. La situazione Doppia seduta in casaal Centro Bortolotti, con delle novità non indifferenti trae rientri. Toloi appena rientrato aal mattino si è allenato in gruppo nel pomeriggio. Terapie per Giorgio Scalvini, lavoro individuale per Zaniolo: stessa .