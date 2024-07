In moto contro un’automobile | gravissimo un ragazzo di 18 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Valbrona (Como), 11 luglio 2024 – E’ in gravissime condizioni unvittima di un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 a Valbrona, nel Comasco, a causa di uno stra un'auto e unacicletta. Il giovane, 18, è stato rinvenuto dai sanitari del 118 in arresto cardiocircolatorio e soccorso con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Circolo di Varese, dove è stato trasportato in codice rosso con l’ elisoccorso. Il conducente dell'auto, un 55enne, invece pur sotto choc non ha avuto bisogno di particolari cure mediche. Ancora da stabilire l’esatta dinamica, allo studio dei carabinieri. Secondo alcune fonti locali, il diciottenne instava salendo lungo via Milano. quando sarebbe scivolato a terra dallae mentre in enso contrario proveniva un suv Audi guidato da un uomo di 55che non sarebbe riuscito a evitarla in tempo.