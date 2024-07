Il lago di Pergusa non c’è più così la siccità in Sicilia fa scomparire la riserva naturale | Vittima più grande è la biodiversità Le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nel cartello si legge “specialedi” ma di quel bacino ormai non c’è più nemmeno l’ombra. Quello che era anche un importante crocevia per le migrazioni degli uccelli provenienti dall’Africa oggi è completamente a secco. Delin provincia di Enna, in, ormai non è rimasta che una pozza d’acqua stagnante. Per il resto, il terreno secco è spaccato dal sole e dalla mancanza di pioggia. Prima di essere prosciugato dalla tremendache sta attanagliando la regione, era un bacinoa una decina di chilometri dalla città ed era una tappa importante nelle migrazioni degli uccelli tra l’Africa e l’Europa. “Oggi è un deserto anche dal punto di vista della vita”, dice Giuseppe Amato, responsabile risorse idriche Legambiente