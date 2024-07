Il Giro d’Italia Women ha attraversato anche Cesena | tappa alla canadese Emond

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le strade della Romagna hanno salutato il passaggio delcon la quartaImola-Urbino, lungo la via Emilia, attraverso la provincia di Ravenna, poi quella di Forlì-, passando da viale Matteotti a Forlì, da via Mazzini a Forlimpopoli, attraversando poi Torre del Moro,in via Oberdan, Brudrio sino al traguardo volante di Savignano sul Rubicone dopo quasi 63 chilometri di gara. Un traguardo volante in piena Romagna che ha visto la vittoria della piacentina classe 2000 Silvia Zanardi, davanticoppia della Be Pink, Ana Vitoria "Tata" Magalhaes e Carmela Cipriani, quarta Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) e Clara(Ef Educational Cannondale). Questo gruppetto era andato in fuga dopo 20 chilometri di gara ma dopo Savignano, già nel riminese, il percorso si è impennato verso San Marino e l’ascesa al Monte Titano, ha fatto la differenza con la fuga solitaria proprio di Clarache non è più stata ripresa sino al trionfale ingresso a Urbino, dove ha vinto davanti a Paladin e Ludwig, rispettivamente staccate di 17’’ e 20’’.