HUI ottiene un equity capital commitment di 25 milioni di euro da Nimbus Capital

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) PESCARA, Italia, 11 luglio 2024 /PRNewswire/HUI è lieta di annunciare la chiusura di un "" di 25dida parte di, fondo con sede a Panama. Questo investimento alimenterà ulteriormente la crescita di HUI, la Super App VC 3.0, già utilizzata da migliaia di imprenditori, startup e investitori grazie alle sue caratteristiche uniche nel mercato. "HUI è una Super App unica nel suo genere, con un codice impressionante di oltre 1,2di righe; è costituita da più di 20 app che coprono tutte le funzioni e i processi aziendali, dal sales alle risorse umane, dal fundraising al project management, dall'intelligence al crowdfunding, tutte in un'unica interfaccia. Non richiede competenze di coding per operare tramite API con i servizi esterni, si tratta di un'app appositamente pensata per tutti gli stakeholder che operano sulla scena globale del Venture", spiega Luigi Valerio Rinaldi, fondatore di HUI e Chairman di Enry's Island SpA.