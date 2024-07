Highlights Paolini-Vekic | semifinale Wimbledon 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il match tra Jasmine Paolini e Donna Vekic di Wimbledon. Partita infinita sul Centrale: il primo set lo vince facile la croata 6-2, poi però reagisce la toscana e vince il secondo set per 6-4, trascinando tutto al terzo in cui si arriva al tie-break vinto dall'azzurra per 10-8 al termine di una partita leggendaria che alla fine sorride all'italiana, ora di nuovo in finale Slam.