Highlights e gol Uruguay-Colombia 0-1 semifinale Copa America 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilcon glie i gol di0-1, la secondadella. Saranno i Cafeterso a sfidare l’Argentina in finale, grazie al colpo di testa di Jefferson Lerma che decide la sfida. La Celeste, in superiorità numerica per tutto il secondo tempo, sciupa diverse occasioni e non riesce a bucare la porta difesa da Vargas. Di seguito ilcon glie gol0-1,) SportFace. .