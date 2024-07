Guerra Mondiale o Pace – Parte II | gli scenari bellici La logistica integrata della NATO

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 11 luglio 2024) A datare dall’annessioneCrimea alla Federazione Russa (2014) e a seguito dell’offensiva di Mosca in Ucraina (2022) l’Alleanza Atlantica ha iniziato a considerare in quale modo mantenere efficientemente operativo il collegamento strategico tra le due sponde dell’Atlantico, vale a dire tra Stati Uniti e alleati europei. Lo scopo dell’operazione Atlantic Resolve – avviata nel 2014 e attualmente in corso – è appunto quello (come indica il nome stesso “risolutezza atlantica”) di mostrare ad alleati e partner (tra cui l’Ucraina) che il bloccoè compatto e operativamente preparato nel caso in cui l’assertività russa dovesse spingersi fino alle estreme conseguenze nel teatro europeo. Loo di un futuro scontro diretto tra uno o più membrie la Federazione Russa può dirsi oramai un elemento contemplato dai vertici politico-militari europei, seppure con differenti sfumature.