Giustizia | Silvestri ' governo Meloni vuol garantire impunità di certa politica'

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Ilindebolisce i presidi anti corruzione nel momento di massimo spesa del Paese. Il disegno è chiaro: favorire i colletti bianchi el'di una. Nel provvedimento di Nordio, infatti, non c'è nulla sulla velocizzazione dei processi e sull'incremento delle risorse per la Magistratura, niente che riguardi i cittadini. Ricordo inoltre che, a evidenziare la volontà di non creare imbarazzi alla, c'è l'emendamento Costa che istituisce il bavaglio alla stampa e che non permetterà il venir fuori di vicende come quella di Toti in Liguria". Così, intervenendo a Sky Tg 24, Francesco, capogruppo M5S alla Camera.