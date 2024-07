Giugliano senza fontane e quelle che esistenti non funzionano

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024), o meglio ci sono, ma non sono funzionanti. Lo zampillo d’acqua rappresenta oltre che un ornamento, anche una fonte di refrigerio in giornate particolarmente calde come queste. Eppure, sebbene siano state progettate e anche realizzate sono completamente abbandonate. Questa è quella del Borgo Meridiano. Un’architettura moderna con diversi zampilli, ma ormai, dopo L'articolochenonTeleclubitalia. .