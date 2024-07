Giugliano al via domani a Licola mare la seconda edizione di Inclusive Beach

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024). Avrà luogo, nella spiaggia antistante piazza Cristoforo Colombo, l’inaugurazione delladi “”. Un lido con 50 ombrelloni, lettini, bagni chimici, passerella, sedie job per i cittadini diversamente abili e tutti i confort per i cittadini di ogni età a titolo gratuito. Per l’accesso basterà inviare un messaggio L'articolo, al vialadi “” Teleclubitalia. .