Giovanni Toti resta ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - Il presidente della Regione Liguriaagli arresti. Lo ha stabilito questa mattina il tribunale del Riesame. I giudici presieduti da Massimo Cusatti hanno riconosciuto la linea della Procura che aveva ipotizzato per il governatore come fosse ancora presenta il rischio di inquinamento probatorio e reiterazione del reato.si trova agli arrestinella sua villa di Ameglia nello spezzino dallo scorso 7 maggio nell'ambito della maxi inchiesta condotta dalla guardia di Finanza per corruzione. .