Giorgio Armani lo stilista che per primo vestì il red carpet grazie a Jodie Foster

(Di giovedì 11 luglio 2024) Prima di lui il tappeto rosso non era percepito dalle celebrità come un grande evento. Finché Re, sbarcato a Los Angeles nel 1988, non convinse le attrici più in voga del momento ad affidarsi a lui per un look da Oscar. Cambiando per sempre la storia del costume.