Giacomo Bozzoli preso dopo 10 giorni | latitanza e farsa dove l' hanno trovato

(Di giovedì 11 luglio 2024) E' finita ladi: il 39enne imprenditore bresciano condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio Mario nella fonderia dell'impresa di famiglia a Marcheno nell'ottobre del 2015 e sparito nel nulla dal 1 luglio, quando era in vacanza in Francia e poi in Spagna con la moglie e il figlio di 9 anni, è stato fermato dai carabinieri a Soiano del Garda, la localitàviveva. Notizia in aggiornamento .