Gaeta Nuovi pontili nel quartiere di Sant’Erasmo le osservazioni dei consiglieri Scinicariello e De Angelis

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 11 luglio 2024)– Impegnato in questi giorni a svolgere con piglio il ruolo di bravo padrone di casa nell’ambito dei festeggiamenti per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Sindaco diha dovuto trovare il tempo per leggere e rileggere le venti pagine che caratterizzano le unichepresentate (appositamente) nell’ultimo giorno L'articoloneldi, ledeie DeTemporeale Quotidiano. .