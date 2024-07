Fiumicino Aeroporto | 5 Ncc sanzionati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, hanno denunciato un cittadino della provincia di Napoli per tentato furto e sanzionato 5 autisti NCC mentre procacciavano clienti tra i passeggeri. Nello specifico, gli autisti NCC sono statidai Carabinieri della Stazionedi, sorpresi nei pressi del Terminal 3 arrivi, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di 10.320 euro. Di questi, un autista romano di 72 anni è stato anche denunciato poiché stazionava, senza alcuna giustificazione, nei pressi dell’area nonostante fosse gravato dal provvedimento D.A.C.U.R. Poco dopo, sempre i Carabinieri della Stazionedi, hanno denunciato un 27enne della provincia di Napoli, poiché ha tentato di superare le casse dei duty free situati all’interno dello scalo aeroportuale, senza pagare.