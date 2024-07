Fiorello via dalla Rai ma non passa a NOVE almeno per ora | voci smentite cosa lo aspetta nel 2025

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Totalmente falsa e priva di fondamento": così l'entourage didefinisce l'indiscrezione, rilanciata da Dagospia, secondo la quale lo showman starebbe per firmare entro fine luglio un contratto con Warner Bros Discovery per un programma atteso a settembre sul. Alla smentita, si associa Discovery. Ma la notizia potrebbe non essere del tutto infondata. Vediamo perché. .