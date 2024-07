Fifa e Uefa alla Figc | Con emendamento Mulè avrete sanzioni La risposta | Andiamo avanti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lae l’, in una lettera congiunta ammoniscono l’Italia per l’al dl istruzione e sport che stravolge l’organizzazione federale esistente. «Se dovesse essere adottato - è scritto in una lettera di cui l’ANSA ha preso visione - e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra.