Fiat compie 125 anni azienda simbolo del capitalismo italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)125la, fondata l'11 luglio 1899 come Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili Torino e per tutto il Novecento industriadel. Tra gli investitori GiovAgnelli, nonno dell'Avvocato: il primo degli Agnelli, capostipite di una dinastia che ancora guida il gruppo.ha scelto di festeggiare unversario così significativo sulla Pista 500 del Lingotto, con il governo - rappresentato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dalla vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, e dal presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Alberto Luigi Gusmeroli - con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, con i sindacati.