F1 ufficializzate le 6 Sprint Race del Mondiale 2025 Due saranno negli Stati Uniti

(Di giovedì 11 luglio 2024) Prende ufficialmente forma la stagionedella Formula Uno. Sarà un anno di grande importanza per la massima categoria del motorsport. Saremo pronti, infatti, a celebrare il 75° anniversario della F1, mentre saremo già al quinto anno di presenza dellein calendario. Nella giornata odierna la FIA ha ufficializzato le 6 tappe nelle quali vivremo la gara su distanza ridotta. Sul tracciato di Interlagos di San Paolo ci prepariamo per un filotto diaperto sin dal 2021, mentre in Belgio tornerà dopo la prima apparizione del 2023. Shanghai e Miami sono pronte ad ospitare laper il secondo anno consecutivo, mentre Austin e Qatar torneranno nel calendario per la terza volta. Il format, come spiega la FIA, ha regalato gare eccellenti nelle ultime 4 stagioni e ha visto numerosi vincitori tra cui Max Verstappen, Valtteri Bottas, George Russell, Sergio Perez e Oscar Piastri.