F1 svelata la durata del contratto di Hamilton in Ferrari Sarà un biennale con opzione per il 3 anno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Uno dei primi tasselli in vista della stagione 2025 è stato messo al proprio posto. Lo storico movimento di Lewisallaora comprende tutti i dettagli del caso. Il team principal della scuderia di Maranello ha, infatti, rivelato ladeldel “Re Nero” con la scuderia del Cavallino Rampante. Al momento dell’annuncio della firma del sette volte campione del mondo, infatti, non era stata specificata ladel. Stessa cosa fatta anche per Charles Leclerc, tra l’altro. Si immaginava un accordo di due anni, ma il team principal della scuderia di Maranello ha fatto chiarezza, non senza sorprese. “L’ingaggio di Lewisè stato importante perché ha mandato un messaggio nel paddock. Si è chiesto dove avrebbe avuto le maggiori possibilità di vincere il titolo nel 2025, 2026 e 2027, e la risposta è stata la“.