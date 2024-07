Euro 2024 | Olanda-Inghilterra con punti di quasi otto milioni di spettatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Grande seguito per. La semifinale tra, che ha visto la squadra di Southgate spuntarla al 90? con Watkins, ha avuto punte di ascolto che hanno sfiorato gli 8di telee superato il 43% di share. Nel post partita, “Nottipee” ha raggiunto il 15,6% di share e un milione 616 milae, nella seconda parte in onda nella notte. Per la finale sono numeri destinati a salire.condidiSportFace. .