Estate | rischio ipertensione in alta montagna campagna in 50 rifugi

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Occhio alla pressione in. "Studi recenti dell'Istituto Auxologico italiano e dell'università di Milano-Bicocca hanno chiaramente dimostrato come la pressione arteriosa salga in modo significativo durante l'esposizione ad alte quote (sopra i 2.500 metri), iniziando a modificarsi anche ad altitudini attorno ai 1.800-2.000 metri". Un aumento che sperimentano sia le persone sane .