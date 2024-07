Emergenza afa Roma D’Amato denuncia | Domani il Lazio sarà caratterizzato dal bollino rosso e la Regione è immobile

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 11 luglio 2024) “una giornata infernale con tutte le province delsegnalate con, ovvero con rischi elevati per la salute”. Persiste l’ondata di calore nel: “Domando al governatore Rocca cosa stia aspettando per attivare l’accordo con i medici di medicina generale” Così il consigliere regionale e responsabile welfare di azione, Alessio, che ha poi aggiunto: “Domando al governatore Rocca cosa stia aspettando per attivare l’accordo con i medici di medicina generale per il protocollo sulle ondate di calore e quali indicazioni siano state date agli ospedali della nostra”. Persiste l’ondata di calore nel: “Il livello di pericolo per le persone anziane e per i fragili è molto elevato ed è opportuno attivare tutte le procedure operative” Forte della sua passata esperienza di assessore alla Salute della(per giunta in piena pandemia),tiene a rimarcare che “Il livello di pericolo per le persone anziane e per i fragili è molto elevato ed è opportuno attivare tutte le procedure operative, a partire dall’assistenza nei pronto soccorso, cosa che purtroppo non si sta facendo, nonostante il regalino di nove milioni di euro, senza procedure di evidenza pubblica, alla croce rossa italiana”.