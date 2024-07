Ecoballe Zinzi Lega | Ritardo ingiustificato De Luca si dia una mossa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma. “La presenza e la sempre assicurata disponibilità nei confronti del nostro territorio manifestata dal viceministro dell’ambiente Gava, che ringraziamo, non solleva certo Dedalle responsabilità di unche ormai è certificato. Aveva promesso di liberare la Campania dalleentro il 2019. Negli anni, con toni trionfalistici usati per nascondere il fallimento, ha sempre spostato in là il termine. Dispiace dover constatare, invece, che ancora oggi siamo lontani dalla fine dell’emergenzadal momento che delle oltre cinque milioni e 700 mila tonnellate è stata risolo una quantità insufficiente di rifiuti, a fronte dei 450milioni di euro stanziati nel 2016 dal Governo centrale per rimuovere le. Da anni, ormai, continuiamo a denunciare una situazione che preoccupa i nostri cittadini.