È morto Benji Gregory ex baby star della sitcom cult Alf degli Anni 80 | È stata una fine tragica una macabra scoperta

(Di giovedì 11 luglio 2024)mente. Negli80 è diventato popolarissimo grazie alla“Alf”, dove interpretava Brian Tanner, il figlio più giovanefamiglia Tanner. Al centro vicende di un alieno che vive con una famiglia di periferia. Oltre ad “Alf”ha fatto diverse apparizioni in vari show televisivi durante gli80 e i primi90, tra cui “Storie incredibili”, “Ai confinirealtà”, “Disneyland”, “Gli amici cercafamiglia”, “Fantastic Max”, “A-Team” e “T.J. Hooker”. L’attore è stato trovato senza vita all’internosua auto, insieme al suo cane, un carlino di nome Hugs, nel parcheggio di una banca a Peoria, in Arizona. Lafatta lo scorso 13 giugno, come ha rivelato solo ora il sito TMZ.