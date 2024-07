Di Lorenzo promette ancora amore al Napoli in una lunga lettera ai tifosi

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il capitano azzurro in unascritta aichiude ufficialmente il caso,ndoalla causa azzurra che ha iniziato la stagione arrivando a Dimaro. Dopo i lunghi confronti con Antonio Conte e il suo procuratore Giuffredi, il capitano ha deciso di riamanere in azzurro per la sua sesta stagione in azzurro. “La L'articolo Dialin unaaiTeleclubitalia. .