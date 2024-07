DEKA tra i primi al mondo certificati MDR per scopi anche non medici

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) MILANO - TÜV SÜD, uno dei principali organismi di certificazione a livello globale, ha rilasciato aM.E.L.A., azienda leader italiana nella produzione di dispositivi laser per applicazioni mediche e non mediche, la certificazione MDR (Medical Device Regulation) per i suoi prodotti. "Questa cert .