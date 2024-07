Daniele Capezzone | compagni avete rotto con la vostra superiorità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La ciliegina sulla torta, o se volete la goccia che fa traboccare il vaso, è arrivata con una greve infografica fatta circolare sui canali social dai Socialisti e Democratici, cioè dal gruppo parlamentare europeo a cui aderisce il Pd. Visi vede un campo d'aviazione con l'insegna “Berlusconi airport”, più il commento tra lo sbigottito e il sarcastico «for real?» (cioè: ma per davvero?), e un aereo che decolla con la scritta «Bunga Bunga». È un grande classico della sinistra, anzi è l'eterno ritorno del sempre uguale: il dileggio dell'Italia all'estero, in questo caso realizzato attraverso l'equivalente di uno sfregio su una lapide, cioè un estremo insulto scagliato contro chi come Silvio Berlusconi – per evidenti ragioni – non può più difendersi.