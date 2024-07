Daisy Dot la nuova star della Baby Dance arriva a Leolandia

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 11 luglio 2024)Dot, laDirettamente dalla Scozia,Dot sbarca aper far cantare e ballare i più piccoli in inglese! Nel frattempo, laarea Draghi e Leggende offre un rinfrescante intrattenimento estivo A, il famoso parco di divertimenti per famiglie,Dot, laicona! Sabato 20 luglio, direttamente dalla Scozia,Dot si esibirà per i suoi giovani fan con entusiasmanti canzoni in inglese. Inoltre, con l’arrivo delle calde giornate estive, laarea “Draghi e Leggende” si anima con divertenti giochi d’acqua e spettacolari spruzzi di vapore. Un’estate di magia e divertimento aQuest’estate,si arricchisce di eventi e novità emozionanti: tra avventure acquatiche in compagnia di draghi magnifici, giostre adrenaliniche, spettacoli coinvolgenti e incontri con i protagonisti dei cartoni animati, il parco preferito dai bambini continua a sorprendere e incantare i suoi visitatori.