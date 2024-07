Da quando ho scoperto di essere incinta sono molto stressata | è normale?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 11 luglio 2024) Salve dottoressa, nonmai stata una persona, ma dahoditesissima, ogni cosa mi agita moltissimo. Non so a cosa sia dovuto questo stress, ma non riesco più come prima a star dietro agli impegni (e questo mi causa stress), faccio fatica a seguire le faccende di casa (e questo mi causa stress) e anche le manchevolezze pratiche di mio marito mi pesano, con conseguente stress. Sarà perchépiù stanca? Manascerà la bimba lo sarò ancora di più! D’ora in poi il mio stato sarà costantemente questo? Cosa posso fare per tornare atranquilla come prima? Grazie. L'articolo “Dahodi: è?” proviene da GravidanzaOnLine. .