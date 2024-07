Da Ferragamo a Chloé da Tod' s a Balenciaga in questa stagione di sconti occhi puntati sulle scarpe sportive Tra nuove creazioni e modelli evergreen

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oltre ai sandali da sfoggiare subito, alle borse per il mare e ai vestitini per la sera, c’è un altro item da tenere d’o indi saldi. Riflettorisneakers donna estive eleganti.e pantaloncini: cinque combinazioni di stile X Sia che facciano parte della propria divisa quotidiana, sia che rappresentino un’alternativa comoda a irrinunciabili décolleté col tacco, leda ginnastica non possono mancare nel guardaroba di ogni fashionista.