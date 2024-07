Cultura | De Marchi Urban Vision ‘creare reti per un rinascimento urbano sostenibile’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Parlare die connessioni, fisiche e immateriali, è il modo per progettare il futuro, quello cheha scelto per trasformare le città in luoghi più stimolanti e inclusivi, per portare valore all?intera comunità?. Lo dichiara Gianluca De, Ceo e fondatore di, che sabato 13 luglio alle 11:30, al teatro Petruzzelli di Bari, parteciperà alla tavola rotonda “Una rete per l’Italia”, nell?ambito della settima edizione dell’evento ideato da Nicola Porro “La Ripartenza, liberi di pensare”, insieme a Patrizia Micucci, Senior partner and founder Nb Aurora, Pietro Labriola, amministratore delegato Tim, Guido Grimaldi, direttore commerciale Grimaldi group e Mauro Crippa, direttore generale informazione e comunicazione Mediaset.