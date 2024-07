Cremlino ' necessarie misure per contenere la Nato'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha affermato che la dichiarazione del vertice dellaa Washington rappresenta "una seria minaccia per la sicurezza della Federazione Russa" e che per questo in risposta saranno "ponderate, coordinate ed efficaci perla": lo scrive l'agenzia Interfax. .