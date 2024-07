Corruzione | Riesame ' Toti si è fatto spiegare il reato da pm ma potrebbe ripeterlo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Le dichiarazioni rese ai pm di Genova dal governatore Giovanni, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio in un'inchiesta perche ha provocato un terremoto nella politica ligure, sono "infarcite di 'non ricordo'", il rivendicato atteggiamento collaborativo appare "tutt'altro che improntato a 'trasparenza e consapevolezza'" e se nel lungo verbale "rivendica la propria costante dedizione all'interesse pubblico e il suo asservimento soltanto a quest'ultimo" e si ritaglia un ruolo di 'mediatore' nelle lotte intestine che riguardano il porto di Genova,"s'è mosso" con Spinelli e Moncada (indagati, ndr) "quasi come l'amministratore di una società privata che concordi con taluni azionisti 'di riferimento' le linee strategiche della propria azione gestionale".