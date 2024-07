Corruzione | difesa Toti ' chiederemo altri incontri con politici e disponibili a interviste'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Giovanni, il governatore ligure arrestato lo scorso 7 maggio con l'accusa die ancora ai domiciliari dopo il rigetto dei giudici del Riesame alla revoca della misura, è pronto a chiedere nuovicon esponenti, già concessi nell'arco di questo periodo di detenzione, ma anche a rilasciare dichiarazioni alla stampa. Lo annuncia il suo difensore, l'avvocato Stefano Savi. Nel provvedimento del Riesame si spiega che è inapplicabile una applicazione selettiva per 'categorie', dunque dovranno essere di volta in volta i magistrati ad autorizzare glicon i, in tal senso "ci apprestiamo a richiedere al giudice competente una ulteriore serie di confronti - spiega il legale -, indispensabili alla definizione del quadro politico della regione, compresa la possibilità di comunicare, ove richiesto, attraverso contatti con organi di stampa, tenuto conto che tale diritto di espressione non può confliggere con il rischio di inquinamento probatorio, dichiarato non più sussistente, e non attiene al rischio di reiterazione del reato".