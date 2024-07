Consumi brand puntano su personalizzazione per migliorare Customer Experience nel 2024

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Nel, i consumatori vogliono piùe, di conseguenza, laè in cima alla lista delle priorità per i professionisti della(CX) nel. È quanto emerge da un nuovo studio congiunto realizzato da Medallia Market Research in collaborazione con laProfessionals Association (Cxpa), la principale associazione .