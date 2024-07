Clooney ha chiamato Obama prima pubblicazione articolo su Biden

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Georgehal'ex presidente Barackche fosse pubblicato il suo intervento sul New York Times in cui ha chiesto a Joedi rinunciare alla sua candidatura alla Casa Bianca alle elezioni Usa 2024. Lo ha riferito Politico, secondo cui la star di Hollywood, spesso inlinea per .