Cina | scienziato a capo del FAST riceve premio Marcel Grossmann

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pechino, 11 lug – (Xinhua) – Il radioastronomo cinese Li Di ha ricevuto ilmartedi’ a Pescara per i suoi contributi di ricerca nel campo dei lampi radio veloci (FRB). Li,del radiotelescopio sferico cinese ad apertura di cinquecento metri (), e’ il primocinese are il prestigiosodi fisica per i risultati ottenuti in. Agenzia Xinhua.