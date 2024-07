Cellulari in classe Lancini | Bisogna vietare foto e riprese da 0 a 13 anni nelle scuole sia da parte dei genitori che da parte dei docenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Non sono tranquillo". A dirlo, in un'intervista a La Stampa, in merito al dilagante fenomeno dei baby influencer, è Matteo, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro, reduce dall'audizione in Senato sulla "tutela dei minori nella dimensione digitale". L'articoloin: “da 0 a 13sia dadeiche dadei” . .