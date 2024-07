Caso Morgan Corona all’attacco | Calcutta meglio di lui? Vi prego

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – “di? Vi. Avete rotto il caz, radical chic del caz..”. Fabrizionon si fa attendere, ed entra così a gamba tesa sulla bufera mediatica che ha travolto. E, da bastian contrario qual è, lo fa nel suo stile, ovvero prendendo le difese del cantante e attaccando la coppia– Angelica Schiatti, ovvero l’ex compagna diche l’ha accusato di essere uno stalker e che da quattro anni porta avanti una causa contro didescrive la donna come una persona che sarebbe una “tipa tossica che sfrutta le persone e che per diventare una cantante famosa farebbe qualsiasi cosa”. L’ex re dei paparazzi, ora capo del sito di gossip e attualità ‘Dillinger’, accusa infine il mondo mediatico e social di ipocrisia: di Angelica Schiatti, secondo, “non frega niente a nessuno, è tutto solo un’operazione commerciale di like e viralità”.