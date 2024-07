Casa | giuristi a deputati ' non azzerate le indagini sull' urbanistica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Urbanisti,, costituzionalisti, tra cui il vicepresidente emerito della Corte costituzionale, Paolo Maddalena, lanciano un segnale d'allarme con una 'Lettera-appello al legislatore' - inviata ai trenta componenti della commissione della Camera che sta discutendo gli emendamenti al 'salva' -, affinché "non lo trasformino in un condono 'salva Milano', ossia in un colpo di spugna che cancelli le inchieste apertedalla procura di Milano". I firmatari della lettera-appello chiedono che il Parlamento ribadisca "l'assoluta inderogabilità della normache garantisce un minimo di dotazioni di servizi e di verde necessari alle città. Non ci sono norme 'confuse' o 'contraddittorie' da 'interpretare': ci sono leggi fondamentali da rispettare, per garantire i diritti di tutti i cittadini" si legge.