Carlos D’Ambrosio Olimpiadi Parigi 2024 nuoto | scheda e giorni di gara

(Di giovedì 11 luglio 2024)è la new entry per eccellenza della squadra italiana dia questedi. Parliamo del più giovane atleta non solo della compagine tricolore della piscina in corsie, ma dell’intero contingente nostrano ai Giochi. Un nuotatore i cui limiti sono inesplorati, vista la giovanissima età (classe 2007). Si pensi agli strabilianti personali che ha ottenuto nell’ultimo periodo, come quell’1:46.78 nei 200 sl nuotato al Trofeo Settecolli di Roma che gli ha permesso di entrare nella staffetta 4×200 stile libero. Protagonista nelle competizioni giovanili specialmente nelle prove a squadra,si presenta come un atleta con prospettive future decisamente interessanti, essendo dotato di grande velocità anche nei 100 sl.